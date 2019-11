Update, 12.11.2019: Regionale Unternehmen beeindrucken mit Solidarität

Bei der zweiten Sitzung der Task Force am Dienstag (12.November 2019) haben die regionalen Unternehmen den Landrat Johann Kalb mit ihrer Solidarität tief beeindruckt. Die Angebote, die Auszubildenden aus dem Michelin-Werk in Hallstadt zu übernehmen, übersteigen mittlerweile die Zahl der 36 jungen Menschen, die dort derzeit in die Lehre gehen. Zudem haben 40 Unternehmen bereits 130 konkrete Arbeitsplätze angeboten, wie das Landratsamt Bamberg mitteilt.

Erstmals zusätzlich zu Michelin, der Arbeitsverwaltung, dem Arbeitsministerium und den Kammern saßen die Werkleitungen von Bosch, Martin Schulz und Brose Hallstadt, Michael Svoboda sowie der Brose-Betriebsrat mit am Tisch. Landrat Johann Kalb und Oberbürgermeister Andreas Starke sagten am Dienstagnachmittag, " Wir sind mehr als ein Dutzend Arbeitgebern, die bis jetzt konkrete Angebote unterbreitet haben, sehr dankbar, das sie die jungen Menschen nicht mit einem Tiefschlag in den Beruf starten lassen".

Zusätzlich zu dem Angebot der regionalen Unternehmen gibt es mehrere interne Michelin Angebote und neun Beschäftigte haben seit Ende September eine neue berufliche Herausforderung gefunden. Landrat Johann Kalb rechnet schon in den nächsten Tagen damit, dass man einen weiteren Schritt in Sachen Arbeitsplatzangebote machen wird. Für den 25. November hat er zum zweiten Arbeitgebergipfel ins Michelin-Werk selbst eingeladen. Für das zweite Treffen dieser Art haben sich bereits mehr als 70 Arbeitgeber angemeldet.

Die nächste Task Force wurde für den 23. Januar 2020 vereinbart.

Update, 08.10.2019: Task Force sucht nach Jobs für Beschäftigte

Michelin hatte am Mittwoch, 25. September, die 858 Beschäftigten des Hallstadter Werkes informiert, dass die Produktion Anfang 2021 eingestellt werden soll. Seitdem arbeitet eine Task Force daran, für jeden der 858 Mitarbeiter Beschäftigung zu finden. Hierfür ist an diesem Mittwoch ein Gespräch mit den größten Arbeitgebern in der Region geplant. Am 14. Oktober tagt dann die Task Force, die die Bemühungen für die Beschäftigten bündelt.

Update, 08.10.2019: Zukunfts-Pläne für das Michelin-Gründstück

Michelin will zusammen mit dem Landkreis Bamberg und der Stadt Hallstadt eine Vision für die künftige Nutzung des Michelin-Geländes an der A 70 erarbeiten. Darüber berichtet der Landkreis in einer Pressemitteilung am Montagabend (07.10.2019). Ziel dieses Prozesses ist es, den Standort nach der für Januar 2021 geplanten Schließung des Werkes zu revitalisieren.

"Es eine anspruchsvolle Aufgabe und eine große Chance zugleich, ein Areal mit einer Fläche von 26 Hektar entwickeln zu können", leitete Landrat Johann Kalb den Prozess am Montag mit Werkleiter Jens Schlemmer und dem Hallstadter Bürgermeister Thomas Söder ein.

Im Landratsamt wurden am Montag die ersten Schritte und ein grober Zeitplan abgesteckt. Zunächst sollen Gespräche und Interviews mit Experten verschiedene Optionen für den Standort aufzeigen. Hieraus soll dann in der gemeinsamen Diskussion eine Vision erarbeitet werden. Diese Vision soll in einer Machbarkeitsstudie überprüft werden. Im Idealfall schließt sich dann die Umsetzung an. Zum Video "Hoffnung für Michelin-Mitarbeiter?"

Update, 02.10.2019: Was wird auch den Michelin-Azubis?

Derzeit sind 36 Auszubildende bei Michelin in Hallstadt beschäftigt. Nach der angekündigten Schließung des Werkes im Jahr 2021, muss nun geklärt werden, wie es mit den Auszubildenden weitergeht.

Landrat Johann Kalb nahm sich dieser Angelegenheit am Dienstag (1. Oktober 2019) an und führte Gespräche mit der Agentur für Arbeit, der Industrie- und Handelskammer (IHK), der Wirtschaftsförderung und der Michelin-Ausbildungsleitung. Ergebnis dessen ist, dass 17 der 36 Azubis ihre Ausbildung planmäßig beenden können: Sie befinden sich im dritten oder vierten Lehrjahr. Die Ausbildung der Michelin-Azubis im dritten Lehrjahr wird um einen Monat verkürzt, so dass sie bereits im Januar 2021 ausgelernt sind.

Anders stellt sich die Situation bei den Auszubildenden dar, die sich aktuell im ersten beziehungsweise zweiten Jahr ihrer Lehre befinden. Für zehn Azubis, die im zweiten Jahr sind, wird ein Kooperationsmodell entwickelt, wie das Landratsamt Bamberg am Mittwoch (2. Oktober 2019) mitteilte. Demnach sollen sie ihre Ausbildung ab Februar 2021 bei anderen Unternehmen in der Region fortsetzen können. Die Azubis im ersten Lehrjahr (neun Auszubildende) können sich diesem Modell ebenfalls anschließen oder bereits zum jetzigen Zeitpunkt in eine andere Firma wechseln.

Bei den Lehrlingen handelt es sich vor allem um Elektroniker im Fachbereich Automatisierungstechnik und Industriemechaniker mit der Fachrichtung Instandhaltung.

Update, 01.10.2019: 858 Jobs nach Michelin-Schließung in Hallstadt in Gefahr