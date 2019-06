Meteoroid über Bamberg gibt Rätsel auf

"Ich habe einen Feuerball am Himmel gesehen. Er war in Richtung Nordnordwest für circa zwei Sekunden deutlich sicht- und hörbar", sagt Ingo Hagemeister, der am 25. Juni um 0.10 Uhr dieses Himmelsphänomen von der Bamberger Schützenstraße aus beobachtet habe. Hagemeister habe mehr als nur eine Sternschnuppe gesehen: "Das war irgendwie viel größer und auch relativ nah, ein richtiger Feuerball." Auch ein Rauschen habe er gehört. Die Sternwarten in Bamberg und Ebermannstadt können aber nichts über diesen Meteoroiden sagen. Hagemeister fragt sich: ""Bin ich denn der einzige, der das gesehen hat? In dieser lauen Sommernacht waren doch sicher noch viele draußen."

Im Forum des Arbeitskreises Meteore meldet sich Hermann Koberger aus Fornach in Oberösterreich. Er hat am 25. Juni um 0.10 Uhr eine helle Feuerkugel fotografiert. War es die, die auch Hagemeister über Bamberg gesehen hatte? "Spontan würde ich sagen, meine Beobachtung war schon so nah und niedrig, dass sie von Oberösterreich nicht zu sehen war. Die Richtung könnte aber stimmen", sagt der Bamberger. Und schickt zur Anschauung ein Bild aus dem Internet, das so ähnlich wie seine Sichtung aussehe. Es zeigt eine um ein Vielfaches nähere und entsprechend größere Feuerkugel. Also doch ein anderer Himmelskörper als der zu dieser Zeit von Österreich aus fotografierte? Das lässt sich wohl nicht abschließend klären. Es sei denn, es melden sich im Nachgang weitere Augenzeugen.

Die gab es auch vor ziemlich genau einem Jahr: In der Nacht vom 29. auf den 30. Juni 2018 soll ein kleiner Meteorit in der Nähe der Marktgemeinde Heiligenstadt heruntergekommen sein.

Mehr Hintergründe und Stimmen lesen Sie hier bei inFranken.dePremium (für Abonnenten kostenlos).

Wer auch den Feuerball am 25. Juni um 0.10 Uhr beobachtet hat, kann uns schreiben, an redaktion.bamberg@infranken.de, Stichwort: Meteor.