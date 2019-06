Messerstecherei in Bamberg: Wer kennt diesen Mann? Polizei bittet um Hilfe

Vor einer Diskothek in Bamberg kam es im April zu einem Streit - der endete damit, dass ein bisher Unbekannter einem anderen Mann einen Stich in den Bauch versetzte. Nun wendet sich die Polizei an die Bevölkerung.

So berichtet es die Polizei: Am 21.04.2019 gegen 03:15 Uhr kam es in der Diskothek "Ludwig" in der Franz-Ludwig-Straße in Bamberg zu einem verbalen Streit zwischen zwei Männern. Nach dem gemeinsamen Verlassen der Diskothek stach der unbekannte Tatverdächtige seinem Gegenüber mit einem scharfen Gegenstand in den Bauch.

Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Das Opfer konnte nach ambulanter Behandlung wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Diese Angaben macht die Polizei zum Tatverdächtigen:

Größe 175 - 185 cm

schlanke Figur

Alter etwa 25-35 Jahr

dunkle Haare

sprach gebrochenes Deutsch, Akzent evtl. arabisch

trug zur Tatzeit eine beige Kappe mit Adidas-Aufdruck sowie einen dunklen Kapuzenpulli, ärmellose Jacke und Jeanshose

Die Kriminalpolizei in Bamberg bittet dringend um Zeugenhinweise:

Wer hat das Geschehen am 21.04.2019 im Bereich der Diskothek Ludwig beobachtet?

Wer kann Hinweise zur Identität der gesuchten Person geben?

Wer kann Hinweise auf die Fluchtrichtung der gesuchten Person geben?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Bamberg unter der Telefonnummer 0951/9129-0 oder direkt online das Hinweisformular der Polizei benutzen.