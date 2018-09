Messerangriff in Bamberg: Lkw-Fahrer mit 3,46 Promille bedroht Autofahrer

Am Sonntagabend gegen 22 Uhr bedrohte ein ein stark betrunkener Lkw-Fahrer einen anderen Autofahrer auf dem Gelände einer Spedition im Bamberger Hafen mit einem Messer. Der 41-jährige Lkw-Fahrer hatte laut Polizei zuvor seinen Motor scheinbar grundlos aufheulen lassen, weshalb ihn ein 53-jähriger Autofahrer ansprach.

Daraufhin stieg der Mann mit einem Messer bewaffnet aus dem Lkw und deutete eine Stichbewegung in Richtung des Autofahrers an. Diese wehrte der 53-Jährige jedoch mit einem Fußtritt ab und schlug ihm so das Messer aus der Hand.

Der 53-Jährige konnte den Lkw-Fahrer anschließend bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Diese stellte bei dem 41-Jährigen einen Promillegehalt von 3,46 fest und nahm ihn anschließen in Gewahrsam.