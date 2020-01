Drosendorf vor 1 Stunde

Körperverletzung

Memmelsdorf: Mann schlägt Ehefrau blutig und bedroht Polizei mit Messer

Ein Ehepaar aus Memmelsdorf (Oberfranken) geriet am Samstag in einen heftigen Streit, in dessen Verlauf der 74-jährige Mann seine Ehefrau schlug. Im Anschluss bedrohte der Mann zudem hinzugerufene Polizisten.