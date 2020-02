Memmelsdorf vor 1 Stunde

Diebstahl

Mitten am Tag: Einbruch in Einfamilienhaus in Oberfranken - Diebe machen dicke Beute

Am Dienstagnachmittag sind bislang unbekannte Täter in ein Haus in Memmelsdorf (Landkreis Bamberg) eingebrochen. Sie klauten Gegenstände im Wert eines vierstelligen Betrags. Die Polizei sucht nach Zeugen.