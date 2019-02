Lichteneiche: Kellerbrand in Wohnblock - erneuter Feuerwehreinsatz im Landkreis Bamberg

Am Montagabend ist es zu einem Kellerbrand in Lichteneiche bei Memmelsdorf im Landkreis Bamberg (Oberfranken) gekommen.

Bereits vergangene Woche ist es dort zu Bränden gekommen. Unter anderem brach ein Feuer im Keller eines Mehrfamilienhauses aus.

Die Feuerwehr musste mit zahlreichen Einsatzkräften anrücken.

In den Abendstunden des Montags (18. Februar 2019) ist es in Lichteneiche (Memmelsdorf, Landkreis Bamberg) zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie der Polizei rückten am Abend in die Schlesienstraße aus. Erneut war ein Mehrfamilienhaus in der Straße betroffen, wo es letzten Dienstag brannte.

Bei Bamberg: Kellerbrand in Wohnblock

Wie die Polizei gegenüber inFranken.de bestätigte, kam es um kurz nach 21 Uhr zu einem Einsatz in der Schlesienstraße. Dort brannte es im Keller eines Wohnblocks. Eine Holztür stand in Flammen. Durch starke Rauchentwicklung im Mehrfamilienhaus mussten zahlreiche Anwohner ihre Wohnungen verlassen und vor dem Gebäude ausharren.

Durch den Brand wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden von 100 Euro. Eine aufgrund der vergangenen Brände in Lichteneiche eingerichtete Ermittlungskommission, geht der Brandursache auf den Grund. Laut Polizei gehen die Ermittlungen in alle Richtungen.

Die Feuerwehr löschte den Brand zügig.

