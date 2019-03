"Mehr Licht als Schatten" - Bambergs Kriminalstatistik 2018

Thomas Schreiber blickt ernst in die Runde der Medienvertreter. Das Gespräch über die Kriminalitätsstatistik des Jahres 2018 beginnt er aber mit den Worten: "So düster schaut's gar nicht aus." Den Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt freut, dass die Zahl der Straftaten entgegen des bayerischen Trends im Vergleich zum Vorjahr um 3,8 Prozent auf 7147 gesunken ist. Nicht dazu zählen Delikte, die mit dem Aufenthaltsrecht zu tun haben, da jeder Mensch, der ins Ankerzentrum kommt, automatisch angezeigt wird, "weil er ja irgendwo über die Grenze gekommen sein muss", erklärt Schreiber. Das waren 2018 rund 5000 Fälle.

Im oberfränkischen Vergleich nimmt Bamberg jedoch eine traurige Spitzenposition ein. In der sogenannten Häufigkeitszahl werden die Straftaten pro 100 000 Einwohner angegeben. Hier liegt Bamberg weit vor Bayreuth, Coburg und Hof (siehe Grafik). "Bamberg hat aber auch eine hohe Attraktivität", erklärt Schreiber. "Ich war vorher in Bayreuth, da ist nichts los."

Rolle des Ankerzentrums

So tauchen beispielsweise auch ein Tourist, der die Zeche prellt, oder ein Sandstraßen-Schläger aus dem Landkreis in der Statistik auf. Die Zahl der Gewaltdelikte stieg um 2,5 Prozent auf 1205 an. In etwa einem Drittel der Fälle war Alkohol im Spiel, viel häufiger als bei anderen Straftaten. "Und das in hohem Grad. Über 1,5 Promille sind nichts Besonderes", kommentiert der stellvertretende Leiter Alexander Rothenbücher.

Für die hohe Zahl an Verbrechen spielt das Ankerzentrum laut Polizei eine nicht unerhebliche Rolle. 3378 Straftäter wurden 2018 ermittelt, der Anteil der Zuwanderer (28 Prozent) hat zugenommen. Besonders auffällig ist der Anteil der Asylbewerber bei Diebstählen (49 Prozent) und gefährlichen Körperverletzungen (47 Prozent). "Wenn wir die wegrechnen dürften, hätten wir gute Zahlen", kommentiert Schreiber. 408 Delikte wurden im Ankerzentrum ermittelt, darunter vor allem Körperverletzungen (152) und Diebstähle (47). "Da tauchen aber oft die selben Namen auf. Der Großteil der Zuwanderer verhält sich gesetzestreu", stellt Schreiber klar.

Die Zahl der Betrugsdelikte ist von 487 auf 567 gestiegen, hauptsächlich geht es dabei um Betrug bei Internetbestellungen und den "Enkeltrick", dessen Opfer oft ältere Menschen sind. "Unser größtes Sorgenkind", so der Dienststellenleiter, "sind Ladendiebstähle, die auf hohem Niveau (747 im Jahr 2017) weiter auf 766 gestiegen sind. Hauptsächlich würden aber Dinge von geringem Wert wie Lebensmittel und Duschgel gestohlen. "Es gibt allerdings auch Täter, oft Georgier, die sich auf Zigaretten und teure Kleidung spezialisiert haben."

Die Bamberger Polizei durfte auch einige Erfolge verbuchen. Einen "enormen Rückgang", wie Schreiber es ausdrückt, gab es etwa beim besonders schweren Diebstahl. Die Zahl fiel von 820 auf 621, was der Leiter auch auf das Unterbinden einer Diebstahlserie zurückführt. So sei Anfang 2018 eine Bande dingfest gemacht worden, "die sonst weitergemacht hätte". Die Anzahl der Fahrraddiebstähle ist um 19 Prozent auf 487 gefallen, obwohl die Zahl der Radler steige. Den Erfolg begründet Schreiber mit einer erhöhten Präsenz der Polizisten bei Brennpunkten. Damit erklärt er auch die Abnahme der Straßenkriminalität (hauptsächlich nächtliche Sachbeschädigung) um 14,3 Prozent auf 1434 Fälle - trotz einer weiter zunehmenden Zahl von Feiernden, wie es im Bericht heißt.

Auch die Zahl der Sexualdelikte ist zurückgegangen, um 10,3 Prozent auf 87 Fälle. 34 Verbrechen fielen unter dem erst seit 2016 erfassten Tatbestand sexuelle Belästigung, der vorher als Beleidigung gewertet wurde. "Die meisten schwereren Sexualverbrechen sind Beziehungstaten, bei denen sich Opfer und Täter kennen", erklär Schreiber. "Der unbekannte Vergewaltiger, der aus den Büschen springt, taucht praktisch nicht auf."

So sei Bamberg trotz der hohen Gesamtzahl der Verbrechen eine sichere Stadt. "Diese Erfolge strafen die Lügen, die behaupten, man könne sich hier nicht mehr raus trauen." Schreibers Bilanz: "Mehr Licht als Schatten."