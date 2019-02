Medizin mit den Kräften der Natur

Wie die Sozialstiftung als Trägerin betont, ist diese Kombination einzigartig für einen medizinischen Maximalversorger in ganz Deutschland. In Kooperation mit der Universität Essen wird in Bamberg auch Forschung betrieben: Im Fokus stehen dabei chronische Erkrankungen und die Kombination aus Naturheilkunde, Optimierung des Lebensstils und der klassischen Schulmedizin. In der neuen Abteilung kommen nicht nur verschiedene Kräuterbäder und Massagen zum Einsatz, sondern auch Akupunktur und Blutegel. Die Verantwortlichen in der Klinikleitung sprechen von einem"Zukunftsprojekt".

