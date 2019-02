Maternstraße ab Montag gesperrt

Die Bauarbeiten zum Leitungs-, Kanal- und Straßenbau im Bereich Sutte/Maternstraße wurden in der vergangenen Woche wieder aufgenommen. Wie die Stadt mitteilt, starten heute auch die Kanal- und Leitungsbauarbeiten in der Maternstraße zwischen dem Anwesen Hausnummer 51 und der Einmündung Jakobsplatz/Torschuster. Dazu wird die Straße laut Stadt bis voraussichtlich Mitte Juli für den Durchgangsverkehr gesperrt.

Durchfahrt Torschuster bleibt frei

Die Durchfahrt am Torschuster in Richtung Wildensorg bzw. zur Innenstadt sowie in Richtung Michelsberg ist vorerst weiter möglich.

Wie der Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg (EBB) mitteilt, wird die Treppenanlage zwischen Sutte und Maternstraße neu gebaut. Dabei werden auch die hier laufenden Gas- und Wasserleitungen erneuert.

Ende 2020 soll alles fertig sein

Zudem wird im Zuge des "Bauabschnitts 3" entlang der Strecke Maternstraße Haus Nr. 51 bis 57 und weiter bis zur Einmündung Jakobsplatz/Torschuster der Kanal sowie eine Wasser- und Gasleitung neu verlegt. Die Leitungsbauarbeiten dauern voraussichtlich bis etwa Mitte Juli. Der abschließende Straßenbau in der Maternstraße beginnt voraussichtlich Mitte September 2020. Bis Dezember 2020 soll die komplette Sanierung abgeschlossen sein.

Maternstraße wird zur Sackgasse

Auf Anwohner und Verkehrsteilnehmer haben die Baumaßnahmen zum Teil erhebliche Auswirkungen, wie aus den Plänen hervorgeht: Vollsperrung: Für die Dauer der Kanal- und Leitungsarbeiten wird die Maternstraße bis voraussichtlich Mitte Juli für den Durchgangsverkehr gesperrt und zur Sackgasse.

Umleitung: Die Stadt empfiehlt, den Baustellenbereich großräumig über den Münchner Ring - Berliner Ring - Nordtangente/Memmelsdorfer Straße zu umfahren. Alternativ gibt es eine Verbindungsmöglichkeit über die Route Kaulberg - Schönleinsplatz - Markusstraße - Sandstraße - Domplatz. Die Sutte bleibt - wie seit 2018 - für den Durchgangsverkehr weiterhin gesperrt.

Folgen für die Anlieger:

Wie die Stadt mitteilt, bleiben alle Anwesen für Fußgänger erreichbar. Weil die Baufahrzeuge während der Bauzeiten auch rückwärts fahren müssen, dürfen Anwohner ihre Autos zwischen 7 bis 19 Uhr nicht in der Straße parken.

Nachts zum Teil frei: Außerhalb der Tages-Bauzeiten ist die Zufahrt in die Maternstraße von der Altenburger Straße aus kommend bis zum Baubereich möglich.

Zwei Richtungen: Die aktuell bestehende Verkehrsregelung in zwei Richtungen zwischen Altenburger Straße und Maternkapelle bleibt während der Bauarbeiten bestehen.

Parkplätze fallen weg: Die im Umfeld der Baustelle vorhandenen Stellplätze stehen während der gesamten Bauzeit nur eingeschränkt zur Verfügung. Wie die Stadt erklärt, wurden innerhalb des Lizenzgebietes "T" vorhandene Dauerparkplätze in Stellflächen mit Mischnutzung und Lizenzstellflächen umgewidmet.

Großprojekt

Die Stadt Bamberg führt im Bereich zwischen Sutte, Maternstraße und Jakobsberg bis 2021 umfangreiche Infrastrukturmaßnahmen durch. Auslöser für dieses tiefbautechnische Großprojekt ist die erforderliche Neuverlegung einer Wasserhauptleitung durch die Stadtwerke Bamberg. Im Zuge dessen saniert der Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg (EBB) Teile der vorhandenen Mischwasserkanalisation.

Aufgrund der Neuordnung aller Leitungen und der jetzt schon beengten Verhältnisse ist eine abschließende Erneuerung von Straßen, Gehwegen und Seitenflächen unumgänglich. Dabei sollen gleichzeitig städtebauliche und verkehrliche Verbesserungen erreicht werden.