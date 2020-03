Das Rathaus arbeitet seit dieser Woche nur noch in zwei voneinander komplett getrennten Besetzungen. Spielplätze, Friedhöfe, Kirchen und weitere Begegnungsstätten sind gesperrt. In den Geschäften gibt es Abstandshalter. Zu seiner Wiederwahl am Sonntag durften weder seine Eltern noch sein Patenki...