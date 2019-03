Bis 2021 soll die Alte Tabakscheune am Don-Bosco-Platz saniert werden und dann das Bamberger Marionettentheater beherbergen. Weil aber das Staub'sche Haus, der jetzige Standort, schon viel früher saniert werden sollte, mussten die Theaterleute zwei Umzüge in kurzer Zeit befürchten. so bleibt die Bamberger Institution bis zum Neustart in der Alten Tabakscheune noch im Staub'schen Haus. Das gibt den Theaterleuten auf Jahre Planungssicherheit. Intendantin Maria Sebald spricht von einer "sehr guten Nachricht".

"Wir gehen damit auf die Ursprungspläne zurück, ich bin sehr glücklich mit dieser Lösung, mittelfristig im Staub'schen Haus und langfristig in der Alten Tabakscheune", sagt Kulturbürgermeister Christian Lange (CSU). Gern wäre das Marionettentheater am Alten Standort geblieben, doch dem stehen die unterschiedlichen Stiftungszwecke der Krankenhausstiftung entgegen, der die Immobilie gehört.

