Maria-Ward-Schülerinnen kommen im "Village" an

Die Maria-Ward-Schule (früher "Englische Fräulein") breitet sich aus. Das "Schul-Village" am Heinrichsdamm wurde in dieser Woche von weiteren MW-Schülerinnen bezogen. Pünktlich zum neuen Schuljahr werden sich das Maria-Ward-Gymnasium und die Realschule auf mehrere Standorte verteilen.

Gekleidet in die Schulfarben rot, gelb und orange machten sich am Donnerstagvormittag knapp 1000 Schülerinnen gemeinsam mit ihren Lehrkräften auf den Weg durch die Innenstadt zu ihrem Interimsquartier. Grund für den Umzug ist die Sanierung des historischen Schulbaus in der Edelstraße.

Zuvor wurde, passend zur Schule, vom alten Gebäude mit einem Gottesdienst Abschied genommen. Einen Stein des alten Schulbaus nahm die Umzugsgesellschaft mit den Schulleitern Stephan Reheuser und (Gymnasium) und Barbara Hauck (Realschule) an der Spitze mit. Er steht symbolisch für Erinnerungen von über 300 Jahren. Außerdem besannen sich die Schülerinnen auf Namensgeberin und Ordensfrau Maria Ward, die in Form eines Bildes mit in die neue Schule umzog.

Als drittes Symbol wurde ein verwobenes Seil eingepackt, das zum Ausdruck bringen soll, dass durch Zusammenhalt und verflochtene Beziehungen eine größere Stärke und Widerstandsfähigkeit erzielt werden kann. Außerdem wurde dazu aufgerufen weiterhin an einem Strang zu ziehen. Schulseelsorgerin Claudia Berner und Lehrer René Couderc stellten dazu auch biblische Bezüge her.

Luftballons zum Empfang

Danach folgte der Marsch durch die Innenstadt. "Wir ziehen um - Die Maria-Ward-Schulen machen sich auf den Weg" stand auf einem Banner, das gemeinsam getragen wurde von den beiden Schulleitern, von den SMV-Mitgliedern Jasmin Galster und Saskia Stadter, vom Leiter der Abteilung Schule und Religionsunterricht im Erzbistum Bamberg, Hans-Dieter Franke, und von Diözesanjugendpfarrer Norbert Förster. Als das Ziel erreicht wurde, segnete Letzterer in einer Abschlussandacht die Schulgemeinschaft vor den Ferien. Abschließend ließen die Schüler Luftballons steigen, auf denen die Namen der einzelnen Klassen standen.