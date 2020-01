Marco Strube steht in den kommenden Wochen vor zwei Herausforderungen. Der 19-Jährige Hirschaider will sich am Kaiser-Heinrich-Gymnasium in Bamberg auf das Abitur vorbereiten und gleichzeitig den Landratswahlkampf bestreiten. Die Chancen, dass er am 15. März tatsächlich gewählt und am 1. Mai dann Ch...