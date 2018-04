Lösung für Verkehrsprobleme in der Pödeldorfer Straße in Bamberg?

In der Pödeldorfer Straße kommt es auf Höhe des Berliner Rings in Bamberg immer wieder zu Rückstaus: Das hat laut Beobachtung von Autofahrern, aber auch von Stadt und Polizei mit dem dort angesiedelten Einkaufs- und Dienstleistungszentrum zu tun. Die vor einigen Jahren auf dem Areal zwischen Starkenfeld- und Pödeldorfer Straße eröffneten Geschäfte scheinen so beliebt zu sein, dass die Kapazität der Ein- und Ausfahrt sowie des Parkplatzes nicht mehr ausreicht. Hinzu kommt der knappe Abstand der Zufahrt zum Berliner Ring.



Mögliche Lösungen sind laut Stadt bereits erarbeitet worden, doch sollen Gespräche mit den beiden Investoren über die Verbesserung der Verkehrssituation gescheitert sein.



Wo her die Verkehrsprobleme rühren, welche Kritik es daran gibt und wie Lösungen aussehen könnten - mehr dazu später auf inFranken.de.