"Die Schlesienstraße ist ein Dorf." Das stellte eine der Zeuginnen als Randbemerkung im Unterbringungsverfahren gegen eine 77-Jährige fest, der eine Reihe von Brandstiftungen zu Jahresbeginn in der Schlesienstraße in Lichteneiche zur Last gelegt werden. In dem von Vorsitzendem Richter Manfred S...