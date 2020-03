Leuchtfeuer Bamberg personell aufgestockt

Seit Februar 2020 ist in der bestehenden Ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung (EUTB) der Sozialpädagoge Roman Kollar als bereits erfahrener EUTB-Berater angestellt, der nun die Leuchtfeuer-Experten Rita Rennert, Elisabeth Seemüller und Christian Undiener unterstützt. Die Bamberger EUTB ist ein Beratungsangebot für alle Menschen, die sich in der Stadt und im Landkreis sowie in Coburg, Forchheim, Kulmbach oder Lichtenfels beeinträchtigt fühlen.

Die seit 2018 bundesweit eingerichteten regionalen Beratungsangebote stehen für alle Fragen der Rehabilitation und Teilhabe offen. Die Beratung auf der Grundlage des neuen § 32 SGB IX ist unabhängig von Trägern, die Leistungen bezahlen oder erbringen und ermöglicht die Teilhabe an Arbeitsleben, Bildung und Gesellschaft. Leuchtfeuer berät kostenlos, auf Augenhöhe und durch selbst Betroffene. Bald werde die barrierefreie Beratung auch in einer zentralen Innenstadtlage von Bamberg zu finden sein.