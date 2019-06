Trosdorf vor 1 Stunde

Baden

Lebensretter auf dem Wasser: Im Wettlauf gegen die Zeit

Jedes Jahr sterben in Franken Menschen beim Baden in Seen und Flüssen - auch dieses Jahr gab es schon Tote. Im Ernstfall bleiben den Rettungskräften nur wenige Minuten. Die DLRG ist für den Ernstfall gerüstet. Unser Reporter war bei einer Übung dabei.