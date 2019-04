Landrat: Schwarz soll 2020 für die SPD antreten

In acht Wochen und zwei Abstimmungs-Veranstaltungen kristallisierte sich MdB Andreas Schwarz als derjenige heraus, der 2020 für die SPD als Landratskandidat antreten und natürlich am besten Landrat werden soll. Von den Mitgliedern aus den einzelnen Ortsvereinen war ein innovatives Prozedere mit einem Kandidatenquartett von vier Personen gebilligt worden. Bei zwei Wahlveranstaltungen - in Stegaurach und Hallstadt - hatten sich die Kandidaten vorgestellt und zur Wahl gestellt. Die dabei abgegebenen Stimmen blieben bis Montagnachmittag in der versiegelten Urne.

SPD-Unterbezirks-Ehrenvorsitzender Hans de Witt war es dann vorbehalten, im SPD-Parteibüro in Bamberg das Siegel an der Urne zu öffnen, die Stimmen gemeinsam mit Kreisrat und Moderator Wolfgang Heyder auszuzählen und im Anschluss die Ergebnisse bekannt zu geben: Von 97 abgegebenen Stimmen erhielt Andreas Schwarz 47, Gundelsheims Bürgermeister Jonas Merzbacher 32. Die Mitglieder sind bei der endgültigen Aufstellung am 27. Mai zwar frei in ihrer Entscheidung, aber alle drei anderen Kandidaten, neben Merzbacher sind dies Oberhaids Bürgermeister Carsten Joneitis und Schlüsselfelds Zweite Bürgermeisterin Patrizia Hanika, wollen sich der Absprache zu Folge nicht zur Wahl stellen.

Alle vier Kandidaten wollen gemeinsam als Team antreten und nun Schwarz nach Kräften unterstützen. Einen ausführlichen Bericht zu der Abstimmung lesen sie in Kürze im Premiumbereich bei inFranken.de