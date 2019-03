Landkreispolizei erwischt (fast) alle Täter

Zwar war die Polizeiinspektion Bamberg-Land in den letzten Jahren im oberfränkischen Vergleich, was die Aufklärunsgquote in der Kriminalstatistik betrifft, meist an der Spitze. Doch mit fast 80 Prozent im vergangenen Jahr zeigt man, dass sich die Bevölkerung im Landkreis doch recht sicher fühlen darf.

Polizeidirektor Albert Häfner gibt genauen Aufschluss über die Kriminalstatistik für 2018 in einem Beitrag im Premiumbereich bei inFranken.de. Dabei erklärt er auch, welche Präventionsmaßnahmen besonders fruchten und wie es in den weiteren Bereichen, von Fahrraddiebstählen, über Drogendelikte bis hin zu Einbrüchen steht.