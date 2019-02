Landkreis Bamberg: Weitere Wohnungen für obdachlos gewordene Brandopfer gefunden

Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Lichteneiche (Memmelsdorf) in der Nacht vom 12. auf den 13. Februar werden weiterhin Unterkünfte für die 78 Bewohnerinnen und Bewohner gesucht.

Nachdem das Ankerzentrum in Bamberg ins Spiel gebracht worden ist, hat der Landkreis nun weiter mögliche Übergangsunterkünfte für die Brandopfer aufgetan.

In Hallstadt im Landkreis Bamberg wurde nun ein leerstehendes Haus ermittelt, das vorübergehend vier Familien Platz bieten könnte. Dies teilt das Landratsamt Bamberg mit. Landrat Johann Kalb hatte seine Verwaltung gebeten, nach Unterbringungsmöglichkeiten im Landkreis zu suchen.

Privatpersonen sollen Leerstände melden

Die Kreisverwaltung bat Kommunen, sich an der Suche nach Wohnraum zu beteiligen. In Hallstadt verfügt die Stadt über ein leerstehendes Gebäude, das abgerissen werden soll. Dies könnte nun als vorübergehendes Zuhause bereitgestellt werden. Auch Privatpersonen sind aufgerufen, Leerstände zu melden, um den Menschen, die durch den Brand in Memmelsdorf obdachlos geworden sind, zu helfen.

Der Brand in Memmelsdorf ist Teil einer Brandserie, die nun aufgeklärt zu sein scheint: Die Polizei hat eine 77-Jährige festgenommen. Das Feuer in dem Mehrfamilienhaus in Lichteneiche hat in der Region viele Menschen berührt - auchBambergs OB Andreas Starke spendete für die Opfer des Brandes.