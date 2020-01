Landkreis Bamberg: Unbekannter spricht kleine Mädchen an - Polizei sucht den Mann

Am Dienstagmittag wurden zwei 8 und 9 Jahre alte Mädchen von einem unbekannten Jugendlichen angesprochen. Die Mädchen saßen auf einer Bank in der Ortsmitte von Burgebrach, als ein etwa 16-Jähriger an sie herantrat. Beiden Mädchen bot er an mitzukommen, da er ihnen etwas zeigen wolle. Ohne auf das Angebot des Jugendlichen einzugehen entfernten sich die Mädchen sofort von dem Ort. Der junge Mann ging anschließend in entgegengesetzter Richtung davon.

Er wird wie folgt beschrieben:

ca. 15-17 Jahre alt

ca. 170 - 180 cm groß

schlank

schwarzbraune, kurze Haare

blaue Jacke, blaue Jeans

keine Brille

leichter Bartansatz

ggf. schwarze Wollmütze

Er sprach Deutsch mit fränkischem Dialekt.

Bereits vor etwa zwei Wochen war ein Jugendlicher in blauer Jacke aufgefallen, als er gleichfalls zur Mittagszeit im Bereich der Ampferbacher Straße eine 10-Jährige an die Schulter tippte und ansprach. Auch dieses Kind reagierte richtig und ging weiter ohne sich auf ein Gespräch einzulassen. Der Jugendliche entfernte sich und verfolgte das Kind nicht weiter.