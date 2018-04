Landkreis Bamberg: Schwarzer Audi in Gundelsheim gestohlen

Einen schwarzen Audi A6 Kombi hatten bislang unbekannte Diebe vermutlich in der Nacht zum Samstag im Visier. An dem Wagen sind die Kennzeichen "BA-NH 999" angebracht. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.Der Besitzer parkte seinen A6 am Freitag, gegen 22 Uhr, auf seinem Grundstück im Eichenweg. Am Samstagmittag, 12 Uhr, stellte er fest, dass der Wagen gestohlen worden war und verständigte die Polizei. Der rund acht Jahre alte Audi hat einen Zeitwert von zirka 15.000 Euro.Die Ermittler fragen:• Wer hat in der Zeit von Freitagabend bis Samstagmittag Wahrnehmungen im Eichenweg gemacht?• Wem sind insbesondere in diesem Zeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen?• Wer hat den schwarzen Audi A6 Avant mit den Kennzeichen "BA-NH 999" nach Freitagabend noch gesehen?Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo Bamberg unter der Telefonnummer 0951/9129-491 zu melden.