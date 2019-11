Immer wieder wird die B505 im Zusammenhang mit Unfällen als "Todesstrecke" tituliert.Vor wenigen Wochen ereignete sich dort ein Unfall mit einem Toten und elf Schwerverletzten. Über seine Seite im sozialen Netzwerk Facebook hat der Fränkische Tag sich bei Verkehrsteilnehmern erkundigt, die hier öfter unterwegs sind.

Der Tenor: Nutzer haben zumindest ein ungutes Gefühl, wenn sie hier fahren. Andere gar versuchen, die B505 möglichst zu vermeiden, und fahren lieber über Land und durch Dörfer. Was ist dran an dieser Strecke?

Todesstrecke B505: Verkehrspolizei widerspricht - Unfallzahlen "genau im Durchschnitt"

Marco Rübig, Leiter Zentrale Verkehrsaufgaben bei der Verkehrspolizeiinspektion Bamberg, hat Zahlen vorliegen. Er sagt: "Die B505 liegt unfallbezogen eigentlich genau im Durchschnitt. Im Vergleich mit anderen Straßen schneidet sie fast besser ab."

Was sagen die Zahlen genau? Wie Rübig zusammenfasst, zeigt der Blick in die Unfallstatistik der vergangenen knapp 15 Jahre, dass es annähernd genauso viele Jahre gibt, in denen keiner hier tödlich verunglückt ist, wie welche, in denen hier ein Mensch stirbt. Angesichts der Tatsache, dass der Verkehr in diesem Zeitraum jedoch deutlich zugenommen hat, geht die Zahl der Unfälle damit eigentlich fast eher zurück, was mit den jüngsten Ausbaumaßnahmen (in zwei Abschnitten bietet der dreispurige Ausbau Überholmöglichkeiten) zusammenhängen dürfte.

Wegen der Baumaßnahmen am Erlanger Kreuz, so Rübig, habe insbesondere in den letzten beiden Jahren der Lkw-Verkehr auf der B 505 noch zugenommen. Einen statistisch betrachtet großen Ausreißer bei den sonst eher gleichbleibenden Werten freilich bildet das Jahr 2013, als gleich vier Menschen auf der B505 ihr Leben verloren haben.

Auch für dieses zu Ende gehende Jahr 2019 kann Rübig bislang keine Auffälligkeiten erkennen. Der eingangs genannte schwere Unfall im Oktober schlägt dabei nicht zu Buche, weil er sich in dem sieben Kilometer langen Abschnitt befindet, der in die Zuständigkeit der Polizeiinspektion Höchstadt fällt.

Unübersichtlichkeit als Gefahrenquelle

Was ist nun das Gefährliche an der B505? Die Unübersichtlichkeit, ist sich Rübig mit Michael Raab, Abteilungsleiter Straßenbau am Staatlichen Bauamt Bamberg, einig. Wie das? Abteilungsleiter Raab erklärt dazu, dass die B 505 eigentlich als Autobahn geplant war, aber dann Anfang der 60er Jahre nur als "einfache Straße" mit jeweils einem Streifen pro Fahrtrichtung gebaut worden ist. "Das hat zur Folge, dass im überwiegenden Teil der Strecke keine Überholsichtweiten vorhanden sind."

Im Klartext heißt das, dass man oft lange hinter Lkw herfahren muss, deren Geschwindigkeit auf der Bundesstraße 60 Stundenkilometer nicht überschreiten darf, für Pkw gelten die 100 km/h.