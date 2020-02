Landkreis Bamberg: Einbrecher setzt sich auf Gabelstapler und beschädigt Maschine

Vom ungewöhnlichen Verhalten eines Einbrechers berichtet die Polizei Bamberg-Land. Ein Unbekannter drang in der Zeit von Mittwoch (19. Februar 2020) bis Freitag (21. Februar 2020) in eine Maschinenhalle zwischen Buttenheim und Seigendorf ein. In der Halle beschädigte der Täter mit einem Gabelstapler eine landwirtschaftliche Maschine.

Der angerichtete Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, sollte sich unter 0951 91290 an die Polizeiinspektion Bamberg-Land wenden.

Erst vor kurzem wurde ein kurioser Einbruch in Franken vor Gericht verhandelt: Nach einer verkorksten Einbruchs-Tour, bei der er von einem Senior in die Flucht geschlagen konnte, machte es sich der Täter auf einem Friedhof gemütlich. Dort fand ihn die Polizei schlafend neben seinem Einbruchswerkzeug.