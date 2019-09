Landkreis Bamberg: Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus

Brand im Landkreis Bamberg: Am Sonntagabend (22. September) kam es zu einem Brand in Stegaurach. Wie die Polizei auf Nachfrage von inFranken.de mitteilte, befanden sich sechs Personen in dem Haus, die alle evakuiert werden konnten.

Brand im Landkreis Bamberg: Starke Rauchentwicklung

In dem Wohn- und Geschäftshaus in der Debringer Straße in Stegaurach gab es zunächst eine starke Rauchentwicklung. Erst dann stellte es sich heraus, dass auch Flammen aufgekommen waren.

Ursache des Brandes waren Stoffreste, die auf einer eingeschalteten Herdplatte liegen gelassen wurden.

Schaden entstand soweit keiner und verletzt wurde niemand. Das Haus wird nun ausgelüftet.

Gestern musste die Feuerwehr bereits zu einem Brand ausrücken.