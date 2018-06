Landkreis Bamberg: Beziehungsstreit eskaliert - Mann bedroht Freundin mit Stein

Wie die Polizei mitteilt, ist es in Gundelsheim im Kreis Bamberg in der Nacht auf Samstag zu einem schweren Beziehungsstreit gekommen. In dessen Verlauf bedrohte ein betrunkener 28-jähriger Mann seine 24-jährige Freundin und ging auf sie los.Als der 28-jährige sich nicht beruhigen ließ und weitere Personen bedrohte, und im Notruf auch mitgeteilt wurde, dass er ein "Beil" in Händen hielt, wurden mehrere Streifen hinzugezogen. Durch die Streifen wurde der junge Mann zunächst ohne größere Probleme vorläufig festgenommen. Der Hinweis mit dem Beil bestätigte sich nicht, er hatte einen Stein und ein Holzstück in Händen und hatte damit gedroht.Der junge Mann wurde im Anschluss aufgrund seiner Aggressivität in die Haftzelle verbracht, dort kam es zu weiteren Beleidigungen gegenüber den Beamten. Dem jungen Mann droht nun ein Strafverfahren unter anderem wegen Beleidigung und Körperverletzung.