Landkreis Bamberg: Bauern blockieren Rewe Zentrallager mit über 150 Traktoren - Regale sollen leer bleiben

Rewe nimmt Pommes aus dem Sortiment und löst damit Bauernprotest aus: Am späten Sonntagabend versammelten sich vor dem Rewe Zentrallager in Buttenheim zahlreiche Schlepper, um den Lieferverkehr des Lebensmittelhändlers zu blockieren.

Grund für den Ärger der Bauern ist laut Aussage des Organisators Hans-Peter Lechner, dass Rewe Produkte lieber aus den Regalen nimmt, anstatt Preiserhöhungen hinzunehmen. Laut der Facebook-Seite der Organisation "Land schafft Verbindung - Nordbayern" war der Stein des Anstoßes die Auslistung von McCain-Pommes, die aus den Kühltruhen verschwunden sind.

Bauernprotest beim Rewe Zentrallager: Regale sollen leer bleiben

Laut Lechner war die Demonstration mit etwa 60 Schleppern angemeldet, es rückten allerdings deutlich mehr an. "Wir haben bei 148 mit der Zählung aufgehört", sagt der Organisator vor Ort. Ziel sei es, die Auslieferung von Produkten möglichst zu verzögern, damit der Leidensdruck der Landwirte auch bei den Verbrauchern ankomme. Er betonte allerdings, dass die leeren Regale den Verbraucher nicht "ärgern" sollen, sondern lediglich wachrütteln.