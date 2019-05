Land unter in Ebrach: B22 und Bad geflutet

Da wurde das Naturbad im wörtlichen Sinn zum Naturbad: Schlamm, so weit das Auge reicht. Am späten Dienstagnachmittag hat es Ebrach voll erwischt: Von zwei Richtungen stürzten Wassermassen nach punktuellen Sturzregen zu Tal. Sie überfluteten das Naturbad und die B 22. Rund 80 Einsatzkräfte waren gut fünf Stunden beschäftigt. Das Freibad war erst für die am Samstag beginnende Saison hergerichtet worden. Damit diese nicht ganz ins Wasser fällt, wird wohl zumindest der Kiosk und die Terrasse geöffnet.

