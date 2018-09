Lampen aus, damit "Burgebrach leuchtet"

Kilometerweise verlegen Coburger Studenten zusammen mit Dozenten Kabel im historischen Ortskern von Burgebrach und installieren Strahler und Lichtquellen, damit man den Ort dank der Lichtinszenierung einmal ganz anders erleben kann. Dafür müssen aber erst einmal bestimmte bestehende Lichtquellen ausgeschaltet werden, die die neuen Lichteffekte stören würden.

Nach der Eröffnungsfeier am Samstag, 22. September, um 19.30 Uhr am Kirchenvorplatz wird an den Folgetagen ein Rahmenprogramm geboten.

Einen ausführlichen Beitrag zu "Burgebrach leuchtet" lesen Sie im Laufe des Nachmittags im Premiumbereich bei inFranken.de