Kurzarbeit in Bamberger Gastronomie: Jeder dritte Betrieb betroffen

Durch die geltenden Beschränkungen in der Corona-Krise sind vor allem Betriebe in der Gastronomie gebeutelt. In der Bamberger Region sind davon zahlreiche Unternehmen betroffen. Mehr als 1000 haben bereits Kurzarbeit für ihre Mitarbeiter angemeldet.

Das ist ein Drittel der circa 2700 Firmen, wie es von Seiten der oberfränkischen "Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten" heißt. Insbesondere die Beschäftigten des Gastgewerbes seien betroffen, so die "NGG".

Kurzarbeit in Gastronomie: Gaststätten in Not

Es handle es sich um eine "Erschütterung auf dem heimischen Arbeitsmarkt", sagt Michael Grundl, Geschäftsführer der "NGG"-Region Oberfranken.