Kunst und Künstlerin suchen neue Bleibe

Die Künstlerin Dagmar Ohrndorf hat ihr Atelier in der Marktstraße 23 in Buttenheim. Der repräsentative Bau beherbergte bis 1935 das jüdische Kaufhaus von Max Weissmann, später das Kaufhaus Först und von 2000 bis 2010 den Levi-Strauss-Museumsshop. Mittlerweile gehört das Anwesen dem Markt Buttenheim und ein gewisser Reparaturrückstau ist nicht zu verleugnen. Das hat inzwischen zu entsprechenden Überlegungen zur Sanierung des Gebäudes im Gemeinderat geführt. Zuschussanträge im Rahmen der Städtebauförderungen sind bereits gestellt worden. Dagmar Ohrndorf muss sich nun eine neue Bleibe suchen.

Nicht viele Buttenheimer kennen die 1962 in Düsseldorf geborene Künstlerin Dagmar Ohrndorf und ihre Arbeiten. Sie ist seit 2004 als freiberufliche Künstlerin tätig. Zuvor hatte sie sich im "Kunstquartier" Nürnberg, einer freien Kunstschule, in den Klassen von Doris Weller und Klaus Neuper weiterentwickelt. In verschiedenen Ausstellungen in der Region, so unter anderem bei Gemeinschaftsausstellungen des Berufsverbands Bildender Künstler in der Bamberger Villa Dessauer, waren ihre Werke bisher zu sehen.

Neben der Malerei hat sie mittlerweile den Zugang zu verschiedenen Objekt-Darstellungen und Installationen gefunden. Die Entdeckung des Werkstoffs "Jeans" für ihre Kunstwerke blieb nicht aus. Ein Thema, an dem man in Buttenheim einfach nicht vorbeikommt. Die Umsetzung konnte sie in einer Ausstellung im Paul Ernst Wilke Haus in Bremerhaven 2012 zeigen. Die Urkunde, die der Markt Buttenheim seinem langjährigen Bürgermeister Johann Kalb bei der Verleihung der Altbürgermeister Ehrung überreicht hatte, kam von Dagmar Ohrndorf - und natürlich durfte "die Jeans" dabei nicht fehlen.

Lob für die Gemeinde

Bei einem Besuch in ihrem Atelier im 1. Stock des Anwesens in der Marktstraße lobte die Künstlerin, die seit 2003 hier arbeitet, die Unterstützung durch Bürgermeister Michael Karmann und die Gemeinde Buttenheim. Es werde vor Ort viel für die Kunst getan, so Dagmar Ohrndorf, doch "Kunst braucht darüber hinaus einen Raum". Für sie ist die Trennung vom Alltäglichen ganz wichtig, um kreativ zu werden. Trotz der nicht optimalen äußeren Bedingungen habe sie sich in ihrem Atelier bisher sehr wohl gefühlt und sei durch das alte Gebäude immer wieder inspiriert worden.

Ihre Arbeiten haben sich im Laufe der Zeit von der informellen zur abstrakten Malerei entwickelt. Sie liebt Collagen und das Experimentieren mit verschiedenen Werkstoffen und Techniken. Ein wichtiges Thema ist für sie die Natur und die "Entfremdung der Natur durch die Menschen".

Gerne zeigt sie Besuchern neue Arbeiten und erzählt über ein Kunstprojekt zum Thema "Heimat und Fremde" mit Flüchtlingskindern im Ankerzentrum in Bamberg. Eine Erfahrung, die Dagmar Ohrndorf nicht missen möchte.

Doch leider muss sie ihr Atelier bis zum Sommer geräumt haben. Das betrifft dann auch ihren "Untermieter" Jan Zapletal, der Puppen schafft und seine Frau Vica Morvay, eine Malerin. Für die drei ist es wichtig, dass "Kunst auch im ländlichen Raum seinen Platz hat" und "Kunst ein anderes Denken mit sich bringt", doch allen ist dabei klar, dass es gilt "andere Menschen dabei mitzunehmen".

Weitere Informationen zu Dagmar Ohrndorf und ihren Arbeiten findet man unter www.dagmar-ohrndorf.de.