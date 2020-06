Kundgebung in Bamberg fordert: Klimakrise auf die Tagesordnung setzen

Aus dem kleinen Kofferradio tönt "Wind of Change". Das Lied der Band Scorpions umweht die 20 Menschen, die sich mit Schildern und Transparenten sowie selbst genähten Masken mit der Aufschrift "Fight every crisis" um den Gabelmann versammelt haben. Rund fünf Monate ist die letzte öffentliche Aktion von Fridays for future in Bamberg her. Die jungen Leute strecken Schilder mit "Nettonull bis 2035" oder "100 Prozent Erneuerbare Energie bis 2035" in die Höhe. Auf einem anderen Karton zerfließt die Erdkugel aufgrund des Feuers, dass unter ihr lodert.

Fehlt dann Geld für Klimaschutz?

"Wir wollen darauf aufmerksam machen, dass neben der Coronakrise weiterhin die Klimakrise existiert", betont Organisatorin Maria Dresen. Für die Schülerin der 11. Klasse ist klar: "Auf lange Sicht ist die Klimakrise mindestens genauso tödlich und gefährlich wie Corona."

Für Mitorganisatorin Lotta Fröhlich ist der Prostest auch mit Blick auf das kürzlich verabschiedete Konjunkturpaket wichtig: "Geld, das jetzt ausgegeben wird, könnte später für den Klimaschutz fehlen." Es müsse jetzt der Klimaschutz mitgedacht werden und das Maßnahmenpaket mit Klimaauflagen versehen sein. Darunter falle auch der Kohleausstieg bis ins Jahr 2030.

"Es geht nicht, dass wir die Wirtschaft so aufbauen, wie sie zuvor war", ergänzt Mitstreiterin Dresen.

Dennoch gibt es für die beiden Gymnasiastinnen auch einen positiven Ausblick: "Ich bin froh, dass die Abwrackprämie sich doch nicht durchgesetzt hat. Die Proteste waren erfolgreich", findet Dresen.

Und ihre Freundin Lotta Fröhlich ist gespannt, ob es durch Corona zu einem Umdenken in Sachen Klimaschutz kommt und ob sich die Menschen wieder auf das Wesentliche konzentrieren.

"Corona überlagert gerade vieles"

Die Passanten schauen interessiert, was auf den Schildern steht. "Es tut mir weh, wenn ich sehe, wie die Wälder und die Umwelt zerstört werden", meint eine ältere Dame.

Auch Franziska Mäckel schaut sich die Plakate an und sagt: "Corona überlagert gerade vieles, aber langsam kommen zum Glück die Demos zurück."

Apropos Aktionen: Auch wenn die Planungen der Gruppe auf Onlineplena verlagert werden mussten, wollen die Aktivisten wieder mit einer Demo auf die Straße, sobald es die Auflagen ermöglichen. Wer die Klimagruppe unterstützen will, kann jederzeit dazustoßen oder zum Beispiel Teil des Stadtradelns werden.