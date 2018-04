Künstler platziert seine Plastiken in Bamberg

Den Portugiesen kennen viele Bamberger schon durch sein Kunstwerk in St. Stephan oder im Wirtshaus "Eckerts" an der Oberen Mühlbrücke. Bald werden 13 Werke von Rui Chafes die komplette Altstadt von Bamberg prägen - ein besonderes Geschenk im Jahr des 25. Welterbejubiläum. Die offizielle Eröffnung ist am 12. Mai, doch bereits ab heute werden die Werke aufgestellt - los ging es gleich am frühen Morgen am Schiffbauplatz.Die Großplastiken werden außerdem zu finden sein in der Hauptwachstraße, in der Kapuzinerstraße und in der Roppeltsgasse, am Brückenrathaus und am Domkranz, vor dem Jesuitenkollegium und in der Oberen Karolinenstraße sowie am Schillerplatz, am Hollergraben und im Hain.Ein ausführlicher Bericht und viele weitere Impressionen folgen später hier