Küchenbrand in Bamberger Mehrfamilienhaus: Mutter mit Kindern rettet sich vor Flammen

Am Freitagmittag (14. Dezember 2019) brannte eine Küche in einem Mehrfamilienhaus in Bamberg. Die Familie konnte sich in Sicherheit bringen.

Küchenbrand in Bamberg: Herdplatte vergessen

Das Feuer brach in der Heßlergasse aus. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer wegen einer eingeschalteten, jedoch unbeaufsichtigten Herdplatte aus. Eine 43-jährige Frau und ihre drei Kinder, die sich in der Wohnung befanden, konnten sich selbst aus der Wohnung retten.