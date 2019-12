Krippenszenen in Viereth - von fränkisch bis exotisch

"Und sie fanden das Kind in der Krippe." Unter diesem Leitgedanken veranstalten die Vierether Krippenfreunde anlässlich ihres Krippenjubiläums am 14. und 15. Dezember (dritter Advent) eine Krippenausstellung in der über 400 Jahre alten historischen Kelleranlage. Mehr als 20 Aussteller stellen dafür ihre Krippen zur Verfügung, die in fränkischer, alpenländischer, orientalischer und landschaftlicher Bauart gefertigt sind. Auch zwei alte Vierether Hauskrippen, die in den 1930er Jahren im Heimatort der Krippenfreunde unter dem Christbaum standen, sowie eine Insel-, Laternen-, Baumscheiben- und Kofferkrippe werden als Sondermodelle ausgestellt.

Die Kirchenkrippe in der Pfarrkirche St. Jakobus der Ältere wurde nachweislich im Jahr 1782, also vor 237 Jahren, erstmals erwähnt. Eine Foto- und Requisitenausstellung in der Pfarrkirche informiert über die Entstehungsgeschichte der Kirchenkrippe, die im orientalischen Baustil ausgerichtet ist und jedes Jahr vom ersten Advent bis Mariä Lichtmess am 2. Februar auf dem Marienaltar aufgebaut ist. Während dieser Zeit veranschaulichen insgesamt neun wechselnde Krippenszenen mit 60 geschnitzten Figuren das biblische Geschehen.

Die Vierether Dorfkrippe

20-jähriges Bestehen feiert die Dorfkrippe vor dem historischen Rathaus Viereth, die mittlerweile zum festen Bestandteil in der Advents- und Weihnachtszeit geworden ist.

Ein Blick zurück: Im Jahr 2000 beschlossen die Vorstände der Vierether Ortsvereine, für ihren Heimatort eine Dorfkrippe zu errichten. Als Startkapital diente der Erlös einer Altpapiersammlung. Ein von Vereinsmitgliedern gebildeter Arbeitskreis, das Krippenteam, übernahm Planung und Umsetzung. Als Standort der Dorfkrippe wurde der Platz am Kriegerdenkmal vor dem historischen Rathaus bestimmt. Dank Geldspenden der ortsansässigen Firmen und der Bevölkerung sowie Unterstützung durch den Vierether Frauenkreis, der die Krippenfiguren eingekleidet hat, waren bereits im ersten Jahr vier Krippendarstellungen geschaffen: "Herbergssuche", "Geburt Jesu", "Flucht nach Ägypten" sowie "Mariä Verkündung". Versehen mit dem kirchlichen Segen, wurde die Krippe in Viereth erstmals in der Adventszeit im Jahr 2000 aufgestellt. In den darauffolgenden Jahren wuchs die Krippe mit den Darstellungen "Anbetung der Könige" sowie "Mariä Heimsuchung" auf sechs wechselnde Krippenszenen an. Das mittlerweile 20-köpfige Krippenteam, die jetzigen Vierether Krippenfreunde, richtete eine Zimmermannswerkstatt für den heiligen Josef ein. Ein Hirtenjunge sowie eine Feuerstelle für die Kulisse und der beleuchtete Bethlehem-Stern über dem Stall sorgten für die passende Atmosphäre. 2013 kam mit der Krippenszene "Einschreibung in die Steuerlisten" die letzte Station dazu.

1300 ehrenamtliche Stunden

Höhepunkt in der 20-jährigen Geschichte der Dorfkrippe war 2011 der Vierether Krippenweg mit 20 Stationen im alten Vierether Ortskern.Sogar das Bayerische Fernsehen berichtete mit einer Live-Sendung in seiner Abendschau direkt aus Viereth.

Hervorzuheben sind die rund 1300 ehrenamtlichen Arbeitsstunden und der Teamgeist, den die Vierether Krippenfreunde für ihre Dorfkrippe aufgebracht haben. Stolz ist man auf die große Spendenbereitschaft der Vierether Geschäftsleute und der Bevölkerung: Im Laufe der Jahre kamen Spenden von insgesamt 15 200 Euro zusammen, die den Bau sowie die Erhaltung und Pflege der Krippendarstellungen ermöglichten.