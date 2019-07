Bamberg vor 40 Minuten

Verkehr

Kreuzung am Berliner Ring bereitet Autofahrern Probleme - was hilft?

Am meisten Unfälle, am meisten Verkehr: In Bamberg gibt es keine auffälligere Kreuzung als die an der Memmelsdorfer Straße/Berliner Ring. Autofahrer wünschen sich eine schnelle Lösung, doch die Experten bremsen. Und das hat Gründe.