Mehrere Flächenbrände im Landkreis Bamberg: Das Landratsamt informierte am Donnerstag über gleich mehrere Brände, die im Bamberger Landkreis ausgebrochen sein sollen.

Von Flächenbränden betroffen waren laut Landratsamt unter anderem Hirschaid, Treppendorf, Stegaurach und Lisberg. Bereits am Mittwochabend gab es eine Brand-Serie in Oberfranken: An verschiedensten Orten hielten Feuer die Einsatzkräfte in Atem.

Feldbrände im Landkreis Bamberg: Traktor und zwei Anhänger bei Lisberg in Flammen

Am größten war der Brand bei Lisberg: Hier war ein Traktor samt zwei Anhängern nahe der Staatsstraße 2262 zwischen Tütschengereuth und Triefenbach in Brand geraten. Die Flammen griffen auf ein angrenzendes Feld über. Verletzt wurde niemand, zur Schadenshöhe gab es noch keine Informationen. Der Brand ist inzwischen gelöscht, wie die Polizei Bamberg-Land inFranken.de bestätigte.

Ebenfalls gebrannt hat es laut Angaben der Polizei bei Hirschaid und westlich von Stegaurach nahe Mühlendorf. Hierbei handelte es sich aber nur um kleinere Feldbrände, die inzwischen ebenfalls gelöscht wurden.

Bei dem Fall nahe Treppendorf handelte es sich offenbar um falschen Alarm. Laut Polizei hatten Zeugen zwischen 13.36 Uhr und 15.06 Uhr insgesamt sechs Rauchentwicklungen mitgeteilt.

Aktuell seien aber vorerst alle Brände gelöscht. Die Feuerwehr habe "super und schnell" reagiert, hieß es seitens der Polizei.

Aufgrund der Trockenheit und Erntezeit komme es derzeit zu zahlreichen Einsätzen und Feldbränden.

Laut Polizeipräsidium Oberfranken hat am Donnerstag ebenfalls in Sinatengrün (Landkreis Wunsiedel) ein Traktor in einem Feld gebrannt. Auch im Kreis Lichtenfels geriet am Donnerstag ein Mähdrescher und Teile eines Feldes in Brand.

Am frühen Donnerstag musste ein Bauernhof in Franken evakuiert werden, weil eine Scheune komplett in Flammen stand.

Bei diesem Artikel handelt es sich um Erstinformationen. Wir aktualisieren den Text, sobald weitere Details bekannt sind.