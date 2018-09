Kreis Bamberg: Leiche auf Brücke in Hirschaid gefunden

Gegen 3.45 Uhr ist am frühen Freitagmorgen auf einer Brücke in Hirschaid im Landkreis Bamberg eine Leiche gefunden worden. Wie Polizeisprecher Alexander Czech auf Nachfrage von inFranken.de mitteilt, ist der Mann eines natürlichen Todes gestorben. Eine Obduktion am Freitagmittag hat ergeben, dass es keinerlei Hinweise auf Fremdeinwirken gibt. Demnach gibt es auch keine weiteren polizeilichen Ermittlungen. Es wird nicht nachberichtet.