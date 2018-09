Kreis Bamberg: Handbremse nicht angezogen - Auto rauscht 15 Meter in die Tiefe

Wer sein Auto an einem Gefälle abstellt, sollte daran denken, die Handbremse zu ziehen - das hat eine 18-jährige in Priesendorf im Kreis Bamberg am Dienstagabend offensichtlich vergessen. Daraufhin machte sich das Auto selbstständig.

Insgesamt über 10.000 Euro Schaden

Die 18-jährige Fahrerin hatte laut Polizei ihr Auto in Priesendorf im Bamberger Weg in einer Hofeinfahrt abgestellt, ohne es mit der Handbremse gegen ein Wegrollen zu sichern. Da sich der Toyota in einem leichten Gefälle befand, begann er aus der Hofeinfahrt zu rollen. Auf seinem rund 15 Meter langen Weg rammte das Auto ein Hydrantenschild und kam schließlich total beschädigt zum Stehen. Am Auto entstanden circa 10.000 Euro Schaden, am Hydrantenschild 300 Euro. Die Priesendorfer Feuerwehr, die am Unfallort eintraf, konnte glücklicherweise feststellen, dass keine Betriebsstoffe ausgelaufen waren.