Schlüsselfeld vor 2 Stunden

Brandursache unklar

Kreis Bamberg: Feuerwehr kämpft gegen 1000 Quadratmeter großen Brand in Wald

In einem Wald nahe Reichmannsdorf (Kreis Bamberg) ist am Dienstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Laut Feuerwehr standen rund 1000 Quadratmeter Waldboden in Flammen, berichtet NEWS5.