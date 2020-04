Am Samstagnachmittag gegen 16.00 Uhr kam es auf der Staatsstraße 2188 zwischen Heiligenstadt und Teuchartz im Kreis Bamberg zu einem schweren Unfall.

Der 48-jährige Vater war mit der schnellen Fahrweise seines 18-jährigen Sohnes nicht einverstanden, woraufhin er bei einer Geschwindigkeit von circa 100 km/h die Handbremse zog.

Der Fahranfänger verlor daraufhin die Kontrolle über den silbernen Audi A4 und überschlug sich mehrfach. Der Pkw blieb auf dem Dach liegen, die beiden Insassen konnten sich aber selbst aus dem Auto befreien.

Bei der weiteren Aufnahme klagten die beiden Insassen über schwere beziehungsweise leichte Verletzungen. Der 48-jährige Beifahrer war mit einem HWS (Halswirbelsäulen-Schleudertrauma) und Prellungen schwerer verletzt, dadurch bedingt, dass er vermutlich nicht angeschnallt war. Er wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Der Fahrer erlitt leichtere Schnittverletzungen an einer Hand und leichtere Prellungen am Körper und musste lediglich vor Ort durch den Notarzt behandelt werden. Am Pkw entstand ein Totalschaden in Höhe von circa 8000 Euro.

Gegen den 48-jährigen Beifahrer wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt.