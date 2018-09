Kreativität für St. Gangolf

Die zahlreichen Besucher der Vernissage von "gangolfART" konnten sie schon sehen, die Kunstspende von Rui Chafes für St. Gangolf in Bamberg. Nach der Rede von Nora Gomringer, der Direktorin des Internationalen Künstlerhauses Villa Concordia, wurde die Spende enthüllt: Ein wunderbares kleines Paar von anmutig geschwungener, fragil und elegant wirkender Bronze mit dem Titel "Sans Poids I und II" kam unter dem Paket zutage. Damit war auch das 35. Kunstwerk der Ausstellung präsentiert, die noch bis Donnerstag, 27. September, täglich von 16 bis 19 Uhr und am Wochenende von 15 bis 19 Uhr im Atelier von Bernd Wagenhäuser, Gertraudenstraße 10 HH, in Bamberg geöffnet ist.

Nora Gomringer wünschte allen Bietern für die Versteigerung ein gutes Händchen und zeigte sich beeindruckt von der Qualität und Güte der gespendeten Kunstwerke. Von Avramidis über Ryszard Kajzer, den ehemaligen Stipendiaten des Internationalen Künstlerhauses, bis hin zu Papierarbeiten von Wagenhäuser und Wortelkamp - die Bandbreite der Ausstellung biete den besten Rahmen sich zu verlieben. In diesem Sinne überraschte Judith Weingart, die stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins St. Gangolf die Vernissagegäste mit einem großen roten Herzluftballon; schließlich heißt das Motto der Benefiz-Kunstaktion "gangolfART" ja auch: sehen - lieben - kaufen.

Das Duo "Fischer & Berndt" hatte die musikalische Umrahmung der Veranstaltung übernommen und steuerte noch ein Liebeslied bei, damit der Funke überspringe vom Kunstwerk auf den Betrachter - damit die Auktion am Freitag, 28. September, , um 19.30 Uhr im Pfarrheim St. Gangolf, Gangolfsplatz 1, auch wirklich ein voller Erfolg werde.

Nora Gomringer jedenfalls ermutigte, für die Kunstwerke großzügig zu bieten, denn sie könne aus eigener Erfahrung sagen: "Leben mit und in der Kunst ist für die Seele zuträglich."