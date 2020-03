Die Kommunalwahl in Bayern rückt näher: Auch in Bamberg laufen die Vorbereitungen dafür auf Hochtouren. Am Sonntag (15. März 2020) ist es soweit. Im Vorfeld der Kommunalwahl beantragen bereits Tausende Menschen die Unterlagen für eine Briefwahl. Einen Grund für diese Entwicklung sehen die Behörden in der Sorge um das Coronavirus.

Laut Angaben der Stadt Bamberg sind bereits 17.000 Anträge im Rathaus eingegangen (Stand: 4. März 2020, 17.00 Uhr).

Die Stadt unterstützt das: "Angesichts der Corona-Krise ruft die Stadt Bamberg dazu auf, von der Möglichkeit der Briefwahl Gebrauch zu machen."

Briefwahl bei der Kommunalwahl in Bayern: Das müssen Sie wissen

Ab wann ist eine Beantragung der Wahlunterlagen möglich? Was für Fristen gibt es? Wie läuft die Briefwahl ab? inFranken.de beantwortet alle wichtigen Fragen rund um das Thema.