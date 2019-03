Kommt im Landkreis Bamberg die Gelbe Tonne?

Gelbe Tonne statt Gelber Sack im Landkreis Bamberg? Die SPD-Kreistagsfraktion fordert die Umstellung des Müll-Trennungssystems. Unterstützung bekommt der SPD-Antrag von den Grünen.

In den Bürgersprechstunden habe man gemerkt, dass die Menschen das Thema beschäftigt. Die Abfuhrtage der Gelben Säcke erkenne man oft an verschmutzten Straßen. "Die Säcke sind leichte Beute für Vögel und Wildtiere oder werden an stürmischen Tagen gar vom Winde verweht", sagt etwa Patricia Hanika. Zudem seien die Säcke selbst Plastikmüll und würden zur Umweltbelastung beitragen.

Der Landrat und die CSU-Fraktion halten sich bei dem Thema noch bedeckt. Ende des Monats will der Umweltausschuss darüber beraten. Einen Kommentar zum Thema und was das Landratsamt Bamberg dazu sagt , lesen Sie in Kürze im inFrankenPLUS-Artikel.