Kommen kostenlose Samstagsbusse in Bamberg?

Bereits ab November 2019 sollen nach dem CSU-Antrag die Stadtwerke beauftragt werden, "probeweise an allen Samstagen in den Wintermonaten" bis März 2020 den Stadtbusverkehr für die Benutzer kostenfrei anzubieten. "Von der kostenfreien Nutzung der städtischen Busse erwarten wir uns eine Entlastung der Innenstadt vom Autoverkehr und damit eine Erhöhung der Attraktivität des Zentrums, was nicht zuletzt unseren innerstädtischen Einzelhandel unterstützen kann", führt dazu CSU-Fraktionsvorsitzender Helmut Müller aus. Als Deckungsvorschlag sieht der CSU-Antrag "eine Mittelumschichtung im (fiktiven) Gesamttopf des städtischen Haushalts für die verschiedenen Verkehrsträger" vor. Dabei würden die 5,19 Euro pro Einwohner an Investitionen für den Radverkehr im Jahr 2019 nicht in Frage gestellt.

Die Bamberger Allianz hatte kostenlose Stadtbusse an Samstagen bereits im Dezember thematisiert und würde den CSU-Antrag unterstützen. Vertreter anderer Stadtratsfraktionen finden zwar die Idee an sich gut, einige wie Wolfgang Grader (GAL) vermuten jedoch Wahlkampfmanöver und fordern klarere Aussagen zur Gegenfinanzierung.

