Könnte es in Bamberg einen "Plärrer light" geben?

Zehn Orte für das Bamberger Volksfest, das seit 2017 nicht mehr stattfindet, wurden von der Verwaltung geprüft - und allesamt wurden sie für ungeeignet erklärt. Damit wollten sich einige Stadträte nicht zufrieden geben. "Ein Volksfest ist bürgernah. Es ist gelebte Kultur. Das haben wir damals für Wirtschaftsinteressen aufgegeben", kritisiert Stadtrat Andreas Triffo vom Bamberger Bürgerblock (BBB). Wenn der Stadtrat wirklich wieder einen Volksfestplatz in der Welterbestadt wolle, würde sich auch etwas finden. Heinz Kuntke (SPD) will weiter an der Jahnwiese festhalten, die nur auf Antrag seiner Fraktion geprüft wurde. "Der Plärrer muss ja nicht so groß sein wie zuvor. Vielleicht ist eine abgespeckte Version möglich." Martin Pöhner (FDP) plädiert hingegen für das Gelände des ehemaligen Sortenamts an der Galgenfuhr.

"Natürlich geben wir die Hoffnung nicht auf", sagt Peter Weiß, der Vorsitzende der Bamberger Marktkaufleute. Er trauert nicht nur dem früheren Plärrerplatz, sondern auch dem Folgestandort auf dem früheren Motorpool-Gelände nach. "Dort hatten wir auch alles, was wir brauchen, einen Platz mit festem Untergrund, Strom, Wasser, Zufahrtswege. Der Bamberger Frühling wurde gut angenommen." Die Verwaltung hat nun angekündigt, alle Vorschläge nochmals intensiv zu prüfen.

