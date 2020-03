"Am Donnerstag war noch alles normal", sagt der Bamberger Restaurant-Betreiber You Xie hinsichtlich seines Umsatzes in Corona-Zeiten. "Freitag ging es 20 Prozent runter, am Samstag fast 50 Prozent, am Montag über 70 Prozent. Jetzt mache ich erstmal zu." Gastronomie wird leidenDamit ist er nicht all...