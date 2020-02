Knallharte Unterhaltung: Kultfranke Bembers kommt nach Hirschaid

Bembers steht für Rock, Metal und deftigen fränkischen Humor. Am 21. März 2020 gastiert der knallharte Unterhaltungskünstler in der Jahnhalle in Hirschaid. Seine neue Show "Kaputt oder was?" ist bereits sein viertes Solo-Programm.

Nichts für schwache Nerven - Vergünstigungen für Abonnenten

Nach seinem Karrierestart auf YouTube wurde der Nürnberger durch Auftritte bei Festivals wie dem Wacken Open-Air und dem Summerbreeze deutschlandweit bekannt. Der Kultfranke gibt einfach überall seinen Senf dazu - so auch in "Kaputt oder was?". Die Rettung der Welt mit einfachen Hausmittelchen ist nur eines von vielen Themen. Das aktuelle Programm wird dreckig und laut. Für Warmduscher und Sockenbügler ist das eher nichts. Abonnenten dürfen sich über 10 Prozent Ticket-Rabatt freuen.

Jetzt Tickets für Bembers sichern