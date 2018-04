Normalerweise hört man eher Negatives: Klöster, die aufgegeben werden, überalterte Gemeinschaften, denen der Nachwuchs fehlt, starres Festhalten an jahrhundertealte Regeln und Vorschriften. Und dann sagt Schwester Claudia Hink: "Klöster haben Zukunft! Sie müssen erst kleiner

werden, damit etwas Neues wachsen kann!"



Diese Worte der Franziskusschwester von Vierzehnheiligen und Ordensreferentin im Erzbistum Bamberg klingen geradezu biblisch. Kein geringerer als Prophet Jesaja sagte: "Es wächst etwas Neues, hört ihr es nicht?" Wer also Ohren hat, kann am kommenden "Tag der offenen Klöster" zarte Grashalme wachsen hören: Die Bamberger Ordensniederlassungen präsentieren sich als lebendige Gemeinschaften. Gleich ob Gebet, Arbeit, soziales Engagement prägendes Merkmal des jeweiligen Ordens ist: Der Blick hinter Klostermauern offenbart eine - gemessen am Ernst der Lage - erstaunlich gute Stimmung: "Wir können lachen, tanzen, weinen. Wir sind für andere da und vor allem ganz normale Menschen!" lacht Schwester Claudia.



Die 54-jährige Ordensfrau, die schon im zarten Alter von 17 Jahren im Vierzehnheiligener Mutterhaus anklopfte, spricht sehr bewusst von einer Umbruchphase, von vielleicht unentdeckten Berufungen, weil Ordensgemeinschaften zu alt und zu klein geworden sind, um junge Frauen oder Männer aufnehmen und integrieren zu können. Außerdem "sind junge Leute von ihrer Zeit geprägt, so dass das alte System nicht mehr gelebt werden kann", meint Schwester Claudia. Sie denkt dabei zum Beispiel an ungeregelte Arbeitszeiten in verschiedenen Berufen, denen Ordensleute nachgehen.



"Das hat Auswirkungen auf die gemeinsamen Gebetszeiten", führt sie ein wesentliches Element des Tagesablaufes in einem Kloster an. So werde sich das traditionelle Chorgebet verändern in Richtung mehr Stille: "Betrachtung von einem Psalm statt von drei oder vier Psalmen", sagt die Ordensreferentin.



Auch die kontemplativen Gemeinschaften müssen Umbrüche bewältigen: "Kontemplation muss in mir stattfinden im Kontakt mit draußen", bringt es Schwester Claudia auf den Punkt. Und sie plädiert dafür, dass Ordensleute in der familiengleichen Gemeinschaft Individualität leben dürfen - "aber nicht

nur".



Neben dem "Tag der offenen Tür" bieten nahezu alle Orden auch "Kloster auf Zeit" an: um einer möglichen Berufung nachzuspüren oder einfach eine spirituelle Auszeit zu nehmen. Die St. Franziskusschwestern von Vierzehnheiligen ermöglichen neuerdings sogar ein "freiwilliges

Klosterjahr". Ein aus Österreich übernommenes Projekt für Frauen, die im Kloster mit den Schwestern leben, arbeiten, beten. "Sie sind bei uns fest angestellt und bekommen eine geistliche Begleitung", erklärt Schwester Claudia. Wenn sich aus einem solchen Jahr eine Lebensentscheidung für das

Kloster ergeben sollte, entspricht das durchaus auch der Intention dieses Projektes.



"Ich bin glücklich auf meinem Weg, mir geht's gut, und ich bereue keinen Moment, auch wenn es Wüstenzeiten gegeben hat", bilanziert die Schwester ihr nunmehr 36-jähriges Ordensleben. "Jedes Loslassen ist Auferstehung", sagt sie nur zu der Tatsache, dass sie zum ersten Mal von der Generaloberin zum Ortswechsel gebeten wurde. Nach verschiedenen Leitungsaufgaben all die Jahre

in Vierzehnheiligen hat Schwester Claudia Hink das Amt der Oberin von 14 Mitschwestern im Erlanger Waldkrankenhaus übernommen.



Unter dem Motto "Gut. Wir sind da" beteiligen sich folgende Bamberger Orden am "Tag der offenen Klöster" am Samstag, 21. April:

- Congregatio Jesu - Maria Ward Schwestern, Holzmarkt 2, ab 14.30 Uhr mit Ausstellung und Verkauf von Aquarellen, 15.30 Uhr Hausführung, 17.30 Vesper in der Institutskirche.



- Dillinger Franziskanerinnen, Montanahaus, Am Friedrichsbrunnen 7a, ab 15 Uhr Stehkaffee, 15.30 und 16.30 Uhr Hausführung, 17.30 Uhr Vesper in der Hauskapelle, durchgehend Gesprächsraum, franziskanischer Bücher-Flohmarkt, Gebetswürfel gestalten.



- Dominikanerinnen Heilig-Grab-Kloster, Eingang Klosterstraße, ab 14 Uhr Begegnung bei Kaffee und Kuchen, anschließend Besichtigung, 15.30 Uhr Powerpoint-Präsentation "Kirche-Kloster-Maria Columba", 17 Uhr Rosenkranz und Vesper in der Kirche.



- Schwestern vom Göttlichen Erlöser (Niederbronner Schwestern), Heinrichsdamm 11, Programm von 14.30 bis 18 Uhr, u.a. Film zur bevorstehenden Seligsprechung der Ordensgründerin Eppinger.